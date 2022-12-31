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Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat valileri, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

AA

Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat valileri, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat valileri, görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, 112 personeline baklava ikram ettikten sonra Sivas-Erzincan kara yolundaki kontrol noktasına geçti. Buradaki güvenlik güçlerine de baklava götüren Şimşek, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Nevşehir

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni yıla görev başında giren emniyet görevlilerini ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.

Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Vali Becel, polislerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra kentin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yapan emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Becel, 2023'ü görev başında karşılayacak personelin yeni yılını kutladı.

Sürücü ve vatandaşlarla da sohbet eden Becel'e, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın eşlik etti.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Sungurbey Polis Amirliğine giderek polislerin yeni yılını kutladı.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Koç, telsizden anons geçerek emniyet mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Yeni yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağına işaret eden Koç, "Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak. Türk'ün asrı olacak. Tüm hemşehrilerimin, hepinizin yılbaşını kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Koç, daha sonra Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Niğde-Kayseri kara yolundaki ve Derbent Kavşağı'ndaki polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, görevli personelin ve sürücülerin yeni yılını kutladı, polislere çorba ikram etti.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Ankara-Kayseri kara yolundaki jandarma ve kent merkezindeki polis kontrol merkezlerini ziyaret eden Buhara, daha sonra Ahi Polis Merkezi'ne geçerek çalışanlarla görüştü.

Vali Buhara'ya, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

- Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Şehitler Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, itfaiye personeli ve Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kentte 1300'e yakın kolluk kuvvetinin görev başında olduğunu ifade eden Polat, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. İnşallah huzur içinde 2023 yılına gireceğimizi düşünüyorum. Devletimizin tüm imkanları aziz milletimizin emrinde. Sahada milletimizin huzuru, güvenliği için görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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