Akıncılar Kaymakamı Kahveci kurum personellerinin yeni yılını kutladı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, ilçedeki kurum personelinin yılını tebrik etti.

İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Kahveci, görev başındaki polislerle sohbet etti.

Kahveci, daha sonra Akıncılar İlçe Hastanesini ziyaret ederek, sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevi başında olan askerlerle bir araya gelen Kahveci, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileyerek, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.



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