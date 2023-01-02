Sivas'ta şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.S. (29) yönetimindeki 58 ABL 112 plakalı minibüs, Yoğunyokuş Cehennem Deresi mevkisinde şarampole devrildi. Bir süre sürüklenen minibüs ağaçlara çarparak durdu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Y. (32) ve A.T.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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