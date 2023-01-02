Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 30 dakika süren idmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, bugün Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.