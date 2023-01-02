Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 30 dakika süren idmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, bugün Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.