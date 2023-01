Sivas'ta hafız olmaya hak kazanan Kur'an kursu öğreticisi belgesini aldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafız olmaya hak kazanan Kur'an kursu öğreticisine belgesini İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya verdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Müftülüğü Abdulvahabi Gazi Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda görevli Fatma Gül, 46 yaşından sonra hafızlık çalışmasına başladı.

Zeki Hayran İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulunda da görevli olan Gül, boş vakitlerini değerlendirerek hafızlık eğitimine devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan Gül, hafızlık belgesini almaya hak kazandı.

Müftülükte yapılan belge takdim programında konuşan Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, başarısından dolayı Gül'ü tebrik ederek, "Fatma Gül hocamızın gayreti ile gerçekleştirdiği hafızlık eğitimi gerçekten takdire şayan ve din görevlilerine örnek bir davranış niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Gül ise çalışıldıktan sonra her şeyin başarılabileceğini vurgulayarak, "İnsan azimle çalıştıktan sonra her şeyi başarabilir. Ama bahaneler arkasına sığınmak insana tembellikten başka bir şey kazandırmaz. Diyabet hastasıyım, sağlık sorunlarıma rağmen her gün ev işlerinden arta kalan zamanda Kur'an-ı Kerimi ezberleme gayreti içinde oldum." açıklamasında bulundu.

Altunkaya hafızlığını tamamlayan Kur'an kursu öğreticisi Fatma Gül'ü tebrik ederek belgesini takdim etti.



