Sivas İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı meclis karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, yeni yılın hayırlar getirmesini diledi.

5 gün sürecek toplantılarda gündem maddeleri ve Tarım Orman Komisyonu, Sanayi Ticaret Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Araştırma İnceleme Komisyonu, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar Bayındır Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu başta olmak üzere çeşitli komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

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