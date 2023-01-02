İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de, evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 32 bin 636 evcil hayvana mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Bu kapsamda Sivas'ta 9 bin 547, Kayseri'de 15 bin 82, Kırıkkale'de 2 bin 376, Yozgat'ta 1751, Niğde'de 1879 ve Kırşehir'de 2 bin olmak üzere 32 bin 635 kedi ve köpek kayıt altına alındı. Ayrıca Kayseri'de yönetmelik kapsamında bir gelinciğin de kaydı yapıldı.

Hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.