Sivas'ta güreş şampiyonasında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu birinci oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta güreş şampiyonasında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu birinci oldu

AA

Sivas'ta güreş şampiyonasında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu birinci oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Ortaokullar Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde birinci oldu.

Ahmet Ayık Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya merkez ve ilçelerinden 20 okul katıldı.

Müsabakalara 15 güreşçi ile katılan ve 154 puan alan Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde şampiyonluk elde etti.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk elde geden öğrencilerini tebrik ettiğini söyledi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Yıldız, "Sporcularımızın başarılı olmalarında çok büyük emeği olan müdür yardımcımız ve aynı zamanda milli güreşçi olan Hasan Kama'yı, antrenörlerimiz Ercan Yoldaş, Muhammet Recepoğlu ve Fatih Balkaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yıldız, kilolarında il birincisi olan öğrencilerin Gruplar Arası Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edeceğini aktardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Sivas İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını ...
Sivas'ta hafız olmaya hak kazanan Kur'an kursu öğreticisi belgesini aldı
YEREL HABERLER Sivas'ta hafız olmaya hak kazanan Kur'an kursu ...
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivas'ta bir kişiyi bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir kişiyi bıçakla tehdit eden şüpheli ...
Sivas'ta şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi ...
Sivasspor 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi
YEREL HABERLER Sivasspor 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en ...
Akıncılar Kaymakamı Kahveci kurum personellerinin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Akıncılar Kaymakamı Kahveci kurum personellerinin ...
(Görüntülü) SİVAS&#039;TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ &#039;BEKİR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ...
SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'BEKİR'
YEREL HABERLER SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'BEKİR'
(Görüntülü) YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA KAZA YAPIP, YARALANMAYAN SÜRÜCÜ YILIN EN ŞANSLI İNSANI OLDUM
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA KAZA YAPIP, ...
Yeni yılın ilk dakikalarında kaza yapıp, yaralanmayan sürücü: Yılın en şanslı insanı oldum
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk dakikalarında kaza yapıp, yaralanmayan ...
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Bekir'
YEREL HABERLER Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Bekir'
Sivas'ta yeni yılın ilk kazasından sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Sivas'ta yeni yılın ilk kazasından sürücü yara ...
Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL HABERLER Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat valileri, görevdeki personelin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat valileri, ...
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yeni yıl mesajı yayımladı
YEREL HABERLER SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yeni yıl mesajı ...
Sivas Valisi Şimşek yeni yıl mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Sivas Valisi Şimşek yeni yıl mesajı yayımladı
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, kupada işini şansa bırakmak istemiyor
YEREL HABERLER Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, kupada ...
Suşehri'nde açılacak tekstil atölyesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Suşehri'nde açılacak tekstil atölyesinde sona gelindi
Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.