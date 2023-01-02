Sivas'ta güreş şampiyonasında Başöğretmen Atatürk Ortaokulu birinci oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Ortaokullar Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde birinci oldu.

Ahmet Ayık Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya merkez ve ilçelerinden 20 okul katıldı.

Müsabakalara 15 güreşçi ile katılan ve 154 puan alan Başöğretmen Atatürk Ortaokulu takım halinde şampiyonluk elde etti.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk elde geden öğrencilerini tebrik ettiğini söyledi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Yıldız, "Sporcularımızın başarılı olmalarında çok büyük emeği olan müdür yardımcımız ve aynı zamanda milli güreşçi olan Hasan Kama'yı, antrenörlerimiz Ercan Yoldaş, Muhammet Recepoğlu ve Fatih Balkaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yıldız, kilolarında il birincisi olan öğrencilerin Gruplar Arası Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edeceğini aktardı.







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