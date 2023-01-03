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Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan C.P'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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