Türk Kızılay, Suşehri'nde okul kütüphanesini yeniledi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Türk Kızılay Suşehri Temsilciliği, ilçedeki bir ortaokulun kütüphanesini yeniledi.

Türk Kızılay Suşehri Temsilciliği, "Kızılay Kütüphanesi Şenlendirme" projesi kapsamında ilçedeki Cumhuriyet Ortaokulunun kütüphanesinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Kütüphanenin yenilenme çalışmasına proje ortakları olan Türkiye Gençlik Vakfı Suşehri Temsilciliği ve Suşehri İmam Hatipliler Derneği kitap desteği sağlarken, Suşehri Belediyesi ise işçilik, kitap ve ekonomik destek verdi.

Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kütüphaneyle öğrencilere hem Kızılay sevgisi hem de bilgi aşılanacağını söyledi.

Yüksel, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, "Böyle bir çalışmaya katılmaktan çok memnunum. Okulumuza bu kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen tüm proje paydaşlarına ve Türk Kızılay ailesine teşekkür ediyorum. Kitap bir hazinedir, bu hazineyi açıp okuyan alır. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, çok okumaları ve yarınlarımıza daha emin adımlarla yürümeleridir." dedi.

Türk Kızılay Suşehri Temsilcisi İsa Şahin ise çocukların zihinlerinde ışık yakmak için kitapların önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu düşünceden yola çıkarak hayırseverlerimizin bağışlarıyla bu kütüphaneyi oluşturduk. Kütüphanesi olmayan okullarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. İnşaallah önümüzdeki dönemlerde de yine okullarımıza kalıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Proje ortaklarımıza kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Özellikle Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel'in maddi ve manevi destekleri taktire şayandır."

Suşehri Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Naci Yıldırım da okullarının kütüphanesinin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.