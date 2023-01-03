Akıncılar'da minik öğrencilerden "Hediyem Kur'an Olsun" projesine destek

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 21 Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu.

Akıncılar Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kursuna katılan 4-6 yaş aralığındaki öğrenciler, sadaka kutusunda biriktirdikleri harçlıklarını "Hediyem Kur'an Olsun" projesine bağışladı.

Öğrencilerin bağışlarıyla proje için 21 Kur'an-ı Kerim alındı.

Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, anlamlı katkılarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrencilerin anlamlı ve değerli bir kampanyaya destek sağladığını söyleyen Odabaşı, "Kendileri minik ama yürekleri kocaman olan yavrularımızı yürekten tebrik ediyorum. Yavrularımıza bu yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran velilerimizi de kutluyorum." dedi.

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