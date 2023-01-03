Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Gökçekent köyünde Nuray Y. (46), evlerinin yakınında akrabası olan A.Y'ye ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Nuray Y, bağırtı üzerine yanına gelen köylülerin müdahalesiyle köpekten kurtarıldı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nuray Y, Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Köye giden ekipler, köpeğin kuduz olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

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