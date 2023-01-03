Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.



Kertme Karacaören köyünde Fatih Çevik'e ait 58 FK 539 plakalı otomobil, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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