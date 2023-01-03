Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı ziyaret etti.

Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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