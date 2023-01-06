Şarkışla'da sanat, beceri ve tasarım atölyesi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sanat, beceri ve tasarım atölyelerinin açılışı yapıldı.
Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hedef Projesi" kapsamında, Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda beceri ve tasarım atölyeleri kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, atölyelerin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ile yaptı.
Arslan, atölyeleri inceledikten sonra okuldaki masal salonunda öğrencilerle masal dinledi.
Bu tür atölyeler sayesinde öğrencilerin sosyalleşerek beceri kazanacağını vurgulayan Arslan, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara yetenekleri doğrultusunda güzel bir gelecek hazırlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.