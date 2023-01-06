CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, emekli ve memur maşlarının artırılmasını istedi

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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SİVAS (AA) - CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını yeterli bulmadıklarını söyledi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Coşkun, yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30'luk artışın yetersiz olduğunu savundu.

Coşkun, "2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,44 katıyken 2023 yılında yüzde 30 zamla asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilemiştir. Türkiye'de 13,9 milyon emekli, dul ve yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almakta." dedi.

İktidara gelmeleri halinde en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceklerini belirten Coşkun, "Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. Emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını hemen çıkartacağız. Hep birlikte zenginleşip kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız." diye konuştu.



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