Sivas'ta su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 58 TN 811 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkiinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.
Olayda sürücünün yanı sıra araçtaki C.K. (45), Z.K. (55) ve E.K. (21) yaralandı.
Kaza dolayısıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.