Bakan Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi Sivas'a ulaştı

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SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Sivas'ta mola verdi.

Bakan Kasapoğlu'nu, Bostankaya İstasyonu'nda Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Vekili Turan Topgül, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve gençler karşıladı.

Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle özçekim yaptı.

Kasapoğlu, daha sonra Bostankaya İstasyonu'nda bulunanlara semaver çayı doldurarak ikram etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.





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