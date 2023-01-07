Akıncılar'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 2022'de en çok kitap okuyan kütüphane üyesi öğrenciler ödüllendirildi.

Akıncılar Kaymakamlığı, geçen yıl en fazla kitap okuyan İlçe Halk Kütüphanesi üyesi öğrenciler için "kitap kurdu" ödül töreni düzenledi.

Kütüphanede düzenlenen törende, Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci en çok kitap okuyan ilk 5 öğrenciye madalya, "kitap kurdu" belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Ödül törenine Kahveci'nin yanı sıra kamu kurum amirleri ile ödül alan üyeler ve alileri katıldı.

Diğer yandan, 4 bin 500 kitap ve 560 üyenin bulunduğu Akıncılar İlçe Halk Kütüphanesi'nde 2022 yılında ödünç verilen kitap sayısının 2 bin 700 olduğu belirtildi.



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