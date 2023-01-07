Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

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SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, suni karlama çalışmalarının sürdüğü kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığı bölgede 7 santimetreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

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