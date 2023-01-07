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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kente 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

İlçe sakinlerinden Hıdır Kaya, gölün yüzeyinin 5 santimetre buzla kaplandığını belirterek, "Geçen yıla göre bu yıl buzun kalınlığı az. İlerleyen günlerde biraz daha kalın olur." dedi.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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