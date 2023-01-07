Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kente 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.



2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

İlçe sakinlerinden Hıdır Kaya, gölün yüzeyinin 5 santimetre buzla kaplandığını belirterek, "Geçen yıla göre bu yıl buzun kalınlığı az. İlerleyen günlerde biraz daha kalın olur." dedi.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.





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