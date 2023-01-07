Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 18. haftayı bay geçecek Sivasspor, 19. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.