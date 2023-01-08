Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.



Sıcaklığın gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Son yılların en kurak kış aylarını geçiren Sivas'ta öğle saatlerinde kar yağışı başladı.



Soğuk hava ve kar yağışı, Suşehri ilçesinde de etkisini gösterdi.

İlçeye bağlı Kale köyünde yağışın ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

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