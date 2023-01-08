Dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesinde Sarıkamış şehitlerini andı

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SİVAS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında Sivas'taki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanan bir grup dağcı, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyesi 25 dağcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Biz hep aynı izdeyiz" sloganıyla düzenlediği Sarıkamış Şehitlerine Vefa Yürüyüşü'ne destek vermek için kent merkezindeki Millet Bahçesi önünde toplandı.

Dağcılar, buradan servis araçlarıyla merkeze 58 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldikten sonra 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanmaya başladı.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, yaptığı açıklamada, çetin kış şartlarında şehitler için yaptıkları etkinliği başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden ecdadımızı rahmet, saygı ve minnetle andık. Allah, tüm şehitlerimizden razı olsun." dedi.

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