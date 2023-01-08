Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 AP 0811 plakalı hafif ticari araç ile O.Ç'nin (39) kullandığı 58 ACH 284 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. (10) ve F.Ç. (38) ile diğer araçta bulunan E.Ç. (7) ve E.Ç. (10) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



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