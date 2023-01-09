Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Bilgin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, tarafsız, güvenilir, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan, ülke menfaatleri doğrultusunda çalışarak, halkın haber alma ihtiyacını karşılayan, genel talep ve görüşleri kamuoyuna aktarmak adına önemli görev üstlenen basının, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Her koşulda gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek adına fedakarca çalışma sergileyen gazetecilerin, bireylerin talep ve beklentilerini yansıtarak aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, objektif, meslek etiğine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olarak görev yapan yazılı basının yanında görsel basınımızın da ilimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine sağladıkları katkı her türlü takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihal etmiş olan gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

- Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in mesajı

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan basın mensuplarının halkın haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu bir anlayışıyla yerine getirebilme noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını vurguladı.

Gazetecilerin yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmayı sağladıklarını belirten Bilgin, "Gazeteci arkadaşlarımız halkımızın menfaatini göz önünde tutarak yaptıkları haber ve yayınlarla şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da olumlu katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden hassasiyetle ifa ettikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inandığını vurgulayan Bilgin, "Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, bu mesleğe gönül ve emek vermiş tüm olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." görüşünü paylaştı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Hakan Demirgil, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da yayımladıkları mesajlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.