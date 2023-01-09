Ulaş'ta "Aile Okulu" projesi kapsamında velilere eğitim verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Aile Okulu" projesi kapsamında velilere eğitim verildi.
Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köy okullarında ebeveynlere yönelik, ahlak gelişimi, sosyal duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, akran ilişkileri, bağımlılık, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi konularda eğitimler verdiklerini söyledi.
Eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu belirten Savaş, "Anne ve baba olarak doğru bildiğimiz yanlışlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız nelerdir ve çocuklarımıza daha fazla nasıl yararlı olabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunu da sohbet ederek ve tecrübelerimizi aktararak gerçekleştiriyoruz." dedi.
Eğitimlerin devam edeceğini aktaran Savaş, velilerin eğitime olan ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini de ifade etti.