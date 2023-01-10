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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle kurulan tesiste günlük 3 ton mantar üretiliyor

AA

Devlet desteğiyle kurulan tesiste günlük 3 ton mantar üretiliyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan üretim tesisinde günlük yaklaşık 3 ton kültür mantarı üretiliyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki İncesu köyünde, 3 bin metrekare kapalı alanda mantar üretim tesisi kuruldu.

TKDK'nin hibe desteğine başvuran ve destek almaya hak kazanan firmanın ürettiği mantarlar, bir zincir marketin 7 ildeki mağazalarında satışa sunuluyor.

İncesu Tarım İşletme Müdürü Recep Darıcık, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce TKDK'ye sundukları projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin üretim ve paketleme bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Darıcık, kompleks içinde birbirlerini zincirleme takip eden 12 üretim odası olduğunu ifade etti.

Tesiste üretilen mantarların zincir market aracılığıyla birçok kente ulaştığını anlatan Darıcık, "Tesisimizdeki günlük üretim 3 ton civarında. Ürünümüz Sivas, Trabzon, Giresun, Samsun, Erzurum, Malatya ve Elazığ'a gitmekte." dedi.

- Tesiste 45'i kadın 60 kişi istihdam ediliyor

Darıcık, tesiste çalışan 60 kişinin 45'inin kadın olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Güzel bir çalışma ortamımız var, çalışanlarımızın yüzde 75'i kadın. Mantar biraz daha narin ürün olduğu için kadın istihdamımız çok. Şehrimiz için güzel bir iş potansiyeli ortaya çıktı. 'Sivas'ta olmaz, Sivas'ta yetişmez, bu iş Sivas'ta yapılamaz' düşüncesinin tam tersi bir işletme burası. Yani her işin burada da olabileceği, çalışılırsa emek verilirse her şeyin başarılabileceğinin kanıtlandığı işletme."

İstiridye mantarı üretimiyle ilgili de projelerinin olduğunu dile getiren Darıcık, birkaç ay sonra ürün almaya başlayacaklarını söyledi.

- "Devlet hep yanımızdaydı"

Darıcık, kompost üretimiyle ilgili de hazırlıklarının olduğunu ve kurdukları mantar üretim tesisinin Türkiye'de ilk üç arasında yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu işi proje olarak düşündüğümüz günden itibaren devlet hep yanımızdaydı. Her anlamda, her aşamada, her konuda bize destek oldu. Ekonomik desteğin yanında projelerde, her şeyde destek oldu. O yüzden devlet desteği şart, bizim için de çok güzel oldu. Teknik olarak, teknolojik olarak çok çok iyi bir tesisimiz var."

Sivas'ta kış aylarında iklimin çok sert geçtiğine dikkati çeken Darıcık, tesislerinde klimaların yanında farklı ısıtma sistemleri de kullandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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