Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

H.T'nin (51) kullandığı 24 UA 864 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolunun Gücük köyü kavşağında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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