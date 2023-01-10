Sivas Valisi Şimşek ile Belediye Başkanı Bilgin, gazetecilerle buluştu

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Şimşek, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her koşulda gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek adına fedakarca çalışma sergileyen gazetecilerin kamusal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.



Objektif, meslek etiğine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olarak görev yapan basın mensuplarının, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine sağladıkları katkının takdire şayan olduğunu dile getiren Şimşek, "Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihal etmiş olan gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın mensuplarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.



Kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Başkan Hilmi Bilgin ise şunları kaydetti:



"Hepimiz farklı görevlerde de olsak bu şehre hizmet eden, emek veren bireyleriz. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan gazeteci arkadaşlarımız, halkımızın menfaatini göz önünde tutarak yaptıkları haber ve yayınlarla şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da olumlu katkı sağlamaktadır. Basın mensuplarımızın doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden hassasiyetle ifa ettikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, bu mesleğe gönül ve emek vermiş tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."



Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer ile Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan da birer konuşma yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Programın sonunda gazeteci yazar İbrahim Yasak'ın yaklaşık 15 yıl süren çalışması neticesinde derleyerek kaleme aldığı, 144 yıllık Sivas basın tarihinde yayınlanmış olan 122 gazetenin orijinal basımları bulunan "Sivas Basın Tarihi" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.



Programa, kentte görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

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