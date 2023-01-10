Şarkışla'da basın mensupları ve idareciler buluştu

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SİVAS (AA) - Şarkışla'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ve idareciler bir araya geldi.

Şarkışla Kaymakamlığınca bir işletmede düzenlenen programa, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, bazı daire amirleri ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Kaymakam Dolaş, yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda, ilçede görev yapan basın mensuplarının tarafsız, güvenilir ve doğru haber yaptıklarını vurguladı.



Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da basın mensuplarının yaz, kış, gece, gündüz demeden günün 24 saatinde kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

Oğuz, "Gazeteci arkadaşlarımız bizim gözümüz, kulağımız. Halkın doğru, tarafsız ve şeffaf bir şekilde bilgilenmesini sağlamak amacıyla güzel hizmetler yapıyorsunuz. Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." dedi.

Gazeteciler de ilçe protkolünün İdareciler Günü'nü kutladı.



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