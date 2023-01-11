Kanuni İlkokulu, karate il birinciliği müsabakalarında derece elde etti

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SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü okul sporları kapsamında düzenlenen karate il birinciliği müsabakalarında Kanuni İlkokulu da derece elde etti.



Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 25 ilkokuldan 40 sporcu katıldı.



Müsabakalarda Kanuni İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyzullah Haktan Çınar, minikler kata kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.



Okul müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3. sınıf öğrencisi Feyzullah Haktan Çınar, katıldığı maçlarda gösterdiği üstün mücadeleyle kategorisinde il birincisi olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi, değerli ailesini, sınıf öğretmenimizi, öğrencimizi müsabakalara hazırlayan antrenörünü tebrik ediyor ve öğrencimize başarılar diliyorum." dedi.

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