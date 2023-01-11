Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalımbay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çalımbay, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın Yüzü", çevre yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar Kalbini", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Her yıl yapılan fotoğraf oylaması geleneğinin gayet güzel olduğunu belirten Çalımbay, "Çok güzel görmediğimiz fotoğraflar önümüze çıkıyor. Her açıdan mükemmel fotoğraflar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.