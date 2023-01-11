Zara'da çiftçilere korunga tohumu desteği

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere korunga tohumu dağıtıldı.
Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile ilçede korunga tohumu desteği yapıldı.
İş insanı Hüseyin Önder tarafından desteklenen proje ile 100 üreticiye 50'şer kilo korunga tohumları teslim edildi.
Oda olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirten Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, şunları kaydetti:
"İş insanımız Hüseyin Önder'in geçtiğimiz yıl Tödürge köyünde bin dönüm arazide yüksek verimde korunga yetiştirmesi üzerine, Zara genelinde üreticiyi teşvik etmek maksadıyla bir proje geliştirdik. İş insanımızın projemize maddi ve manevi desteği sayesinde 5 ton tohumu üye üreticilerimize teslim ettik. İlçemiz hayvancılık memleketi, bu sebeple de besicilik yapanların girdi maliyetlerinin düşürülmesinde ve yüksek verimli üretim yapılmasında yem bitkisi üretimi önemli yer tutmaktadır."