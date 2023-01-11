Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Yıldız, haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin İki Gözü", çevre yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık Ritüeli", spor kategorisinde ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda Dolaşmak" fotoğrafına oy verdi.

Yıldız, AA'nın düzenlediği oylamaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldız, "Gerçekten yıl içerisinde birbirinden güzel fotoğraflar çekilmiş. İnsanların da kendilerine göre tercihleri var. Sporda, yaşamda ve haberde üç fotoğrafı seçmiş olduk. Güzel bir gelenek, inşallah bu daha güzel bir şekilde devam eder. Daha çok fotoğrafla devam eder. İnsanların bazı şeylere dikkatini çekmesi açısından da bu fotoğrafların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.