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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kul, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kul, haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Adrenalin Dansı" fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin de güzel ve etkileyici olduğuna dikkati çeken Kul, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmaya çalıştık. Emeği geçen muhabirleri tebrik ederim. İlerleyen yıllarda dünyada ve ülkemizde daha sevindirici, huzur ve mutluk veren fotoğrafların sayısının artmasını temenni ediyorum." dedi.

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