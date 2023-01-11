Sivas Devlet Tiyatrosu "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, fabrikatör Bertrand Barnier'ın, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" isimli oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 12-13-14 Ocak'ta seyircisini ağırlayacak.

Oyun, 12-13 Ocak'ta saat 19.30'da, 14 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

SDT ayrıca "Yirmibir Onbeş Treni" isimli oyunu 13-14 Ocak'ta Denizli'de seyircilerle buluşturacak.

SDT, Federico Garcia Lorca'nın kaleme aldığı, İspanya iç savaşı dönemi öncesi toplumda yaşanan kaosun bir ev içine yansımasını işleyen "Köy Trajedileri Üçlemesi" adlı üçlemesinin son oyun olan "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunun da hazırlıklarını sürdürüyor.

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