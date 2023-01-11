Sivas'ta Köy Yaşam Merkezleri'nin sayısı artırılacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ta hane sayısı 10'un üstünde olan köylerdeki eski köy okullarının yeniden eğitim-öğretime açılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Sivas'ta kapalı bulunan köy okullarının tespiti tamamlandı.

Proje kapsamında daha önce Sivas’ta 51 eski köy okulu yeniden eğitim-öğretime açılırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla gelecek üç ay içinde Türkiye'deki hane sayısı 10'un altında olmayan ve köy okulu kapalı olan tüm okullar yeniden hizmete açılacak.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde şartları taşıyan 41 köy okulu tespit edildi. Okulların bakım-onarım, iç tefrişat ve çevre düzenlemelerine yönelik ihtiyaç analizleri de yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak değerlendirmenin ardından açılması uygun görülen okullar için ödenek aktarılacak.

Köy Yaşam Merkezlerinde oluşturulan ana sınıflarında en az 5 öğrenciye, ilkokulda ise öğrenci sayısına bakılmaksızın eğitim imkanı sağlanıyor. İl genelinde aktif bulunan 51 Köy Yaşam Merkezi"nde oluşturulan anasınıflarında 76, ilkokulda ise 356 öğrenci eğitim görüyor.

Bugüne kadar Köy Yaşam Merkezlerinde toplam 70 kurs düzenlenirken, bu kurslardan bin 103 vatandaş faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Köy Yaşam Merkezleri projesinin Sivas'ta başarıyla uygulandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamanın yaygınlaştırılacak olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Projenin köylerde büyük ilgi gördüğünü aktaran Şimşek, "Köy Yaşam Merkezlerimizi vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz. Devletimizin imkanları ile bu merkezleri daha da aktif hale getireceğiz. Projenin köylerimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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