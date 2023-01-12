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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Beyaz baston"lu milli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

AA

"Beyaz baston"lu milli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta geçirdiği bir rahatsızlığın ardından görme yetisini kaybeden milli halterci Murat Yıldırım, Türkiye şampiyonluklarıyla dolu kariyerine dünya şampiyonluğunu da eklemeyi hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan 41 yaşındaki Murat Yıldırım, yaklaşık 20 yıl önce beyinden göze gelen sinir hücrelerinin zedelenmesinin ardından görme engelli oldu.

Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü aracılığıyla 2005 yılında halterle tanışan Yıldırım, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 18 yılda onlarca madalya kazandı.

Beyaz bastonuyla Seyrantepe Spor Merkezi'ne antrenmanlara gelen Yıldırım, milli antrenör Hüseyin Dökmetaş nezaretinde haziran ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.


- "Yere daha sağlam basıyorum"

Murat Yıldırım, AA muhabirine, engelliler için sporun vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

Engellilerden kendilerini dört duvar arasına kapatmamalarını isteyen Yıldırım, "İnsan spor yaptığında öz güveni daha çok gelişiyor, ayakları üzerinde daha dik duruyor. Spor yapmadan önce bastonumla daha korkak yürüyordum ama spora başladıktan sonra yere daha sağlam basıyorum." dedi.

Yıldırım, haltere başladıktan sonra madalyalarla dolu bir dönem geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"17 Türkiye şampiyonu oldum. Kariyerimde 2 dünya ikinciliğim var. Ayrıca dünya oyunlarında ikincilik ve üçüncülük kürsülerine çıktım. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm de bulunuyor. Haziran ayında Türkiye şampiyonamız var, ona hazırlanıyoruz. Akabinde de dünya şampiyonası var, ona hazırlanacağız. Hedefim her zaman en üstte yer almak ve birinci olmak. Önce Türkiye şampiyonasında birinci olup, ondan sonra da dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."


- Spora başladıktan sonra hayatı değişti

Halter milli takım antrenörü Hüseyin Dökmetaş ise Murat Yıldırım'ın sporla birçok kazanım elde ettiğine dikkati çekti.

Yıldırım'ın spora başladıktan sonra hayatının değiştiğine değinen Dökmetaş, "Murat engelli olduktan sonra toplum içerisine çıkmıyordu. Spora başladı ve sayısız Türkiye şampiyonlukları kazandı. Türkiye şampiyonasında başarılı sporcularımız milli takıma seçiliyor. Murat ile dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah bu sefer şampiyon olacağız." diye konuştu.

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