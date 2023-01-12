Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sakatlığı bulunan Leke James ise takımdan ayrı koşulara devam etti.

Elli Sekiz Taraftar Grubu üyeleri de tesislere gelerek futbolculara destek verdi.

Sivasspor, bugün Kayseri'ye gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, haftanın açılış maçında yarın saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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