Sivasspor'da Charis Charisis'e sürpriz doğum günü kutlaması

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 28 yaşına giren orta saha oyuncusu Charis Charisis için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde orta saha oyuncusu Charis Charisis için sürpriz organizasyon düzenlendi.

Charis Charisis, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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