Sivas Nuri Demirağ Havalimanı aralık ayında 25 bin 547 yolcuya hizmet verdi

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SİVAS (AA) - Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2022 yılı aralık ayında iç hatlarda 25 bin 547 yolcu faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 201, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 202 olarak gerçekleşti.

Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 201 ton oldu.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2022 yılının ocak-aralık döneminde ise 364 bin 402 yolcuya hizmet verildi.

Bu sürede uçak trafiğinin 3 bin 97 olarak gerçekleştiği havalimanında, yük trafiği ise 3 bin 183 ton oldu.













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