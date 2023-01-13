Sivas'ta kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 300 kişiye ceza uygulandı

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SİVAS (AA) - Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında kaçak avcılık yapan 300 kişiye 1 milyon 248 bin 883 lira ceza uyguladı.

Ekipler, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde il genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda kaçak avcılık yapan 300 kişiye 476 bin 953 lira idari, 771 bin 930 lira tazminat olmak üzere 1 milyon 248 bin 883 lira para cezası uygulandı.



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