GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.Y'nin (36) kullandığı 06 KUS 25 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Dörtyol ışıklı kavşakta D.Ş. (33) idaresindeki 06 BY 3568 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BY 3568 plakalı otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Z.Ş. (60) ve A.Ş. (67) ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen AŞ müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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