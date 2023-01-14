Sivas'ta il protokolü arıtma tesisi ile 4 Eylül Barajı'nı gezdi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediyenin içme suyu arıtma tesisi ile 4 Eylül Barajı'nda incelemede bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilk olarak arıtma tesisini gezen Şimşek, Yılmaz ve Bilgin, su giriş ünitesi, ozonlama, scada ve klor jeneratör merkezinde yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na uzanan isale hattı ve 4 Eylül Barajını da gezen heyet çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu tesislerin ilk etabını tamamladık. İnşallah 2. etabını da tamamlayarak su sorunu yaşayan bir şehir olmaktan çıkacağız." ifadelerini kullandı.