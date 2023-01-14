Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İbrahim Kuruş, 16 F 2868 plakalı otomobiliyle D100 kara yolu Aşağı Sarıca Köyü yakınlarında seyir halindeyken aracın kaput kısmından duman çıktığını fark etti.

Yol kenarına park ettiği aracından inen Kuruş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlerin tamamen sardığı aracı söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.





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