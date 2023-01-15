Ulaş'ta "Hedef Projesi" kapsamında kurslar açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Hedef Projesi "kapsamında çeşitli branşlarda kurslar açıldı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedef Projesi" kapsamında okullarda İngilizce, voleybol, bağlama, tekvando, dama, satranç ve zeka oyunları olmak üzere 7 dalda kurs açıldığını söyledi.

Kurslara 178 kursiyerin katıldığını belirten Baş, "Günümüzde dünya üzerinde en yaygın konuşulan dillerin başında İngilizce gelmektedir. Amacımız kursumuza katılan kursiyerlerimizin etkili ve akıcı İngilizce konuşmalarını sağlamaktır." dedi.

Spora yönelik düzenlenen kursların amacı hakkında da bilgi veren Baş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza zinde bir yaşam sürdürmek, sporu sevdirebilmek ve madde bağımlılığını engellemek amacıyla spora yönelik kursumuz faaliyete geçmiştir. Zeka oyunları kurslarında, analitik düşünme, strateji, hız, dikkat, konsantrasyon, motivasyon, rekabet, yarışma gibi her türlü zihinsel beceriyi arttırmayı amaçladık."

Baş, sanat toplumun düşüncesi ve müzik ruhun gıdasıdır düşüncesiyle bağlama kursu açtıklarını da dile getirerek, "Bağlama kursuna her yaş grubundan kursiyerlerimiz katılıyor. Kurslarımız zevkli, eğlenceli ve heyecanlı bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

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