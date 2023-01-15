Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda öğrenciler ve veliler birlikte yarıştı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda öğrenciler ve veliler, "Hedef Projesi" kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasına katıldı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Türkçe öğretmenlerinin işbirliğinde "Okulda hediye var, kitap okuyalım mı?" etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, 6. sınıf öğrencilerinin teknolojinin zararlarını anlatan "Okullu Ailem" adlı tiyatro oyunuyla başladı.

Daha sonra Nuri Demirağ'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayallerini Uçuran Adam" kitabının yazarı İlhan Ege, öğrenciler ve velilere kitap hakkında bilgiler verdi, sorularını cevapladı.

Söyleşinin ardından 5. sınıf öğrencileri "Fadiş", 6. sınıf öğrencileri "Kız Kulesinin Bilinmeyen Efsanesi", 7. sınıf öğrencileri ise "Hayallerini Uçuran Adam" kitaplarından velileri ile sınava girdi.

Öğrencileri ve velilerinin ayrı ayrı salonlarda girdiği ve 20 Ocak Cuma günü sonuçları açıklanacak sınavda birinci olanlar 300, ikinciler 200, üçüncüler ise 100 lira ile ödüllendirilecek.

Türkçe öğretmenlerinden Zekine Gülmez, yaptığı konuşmada, etkinliğin dijital bağımlılığa dikkati çekmek, öğrenci ve velilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Çocukların ebeveynlerini taklit ederek büyüdüğüne işaret eden Gülmez, "Veliler, çocuklarına davranışlarıyla örnek olmalı. Bunun için etkinliği velileri de dahil ederek düzenledik." dedi.

Okulun müdürü Numan Kantar da çocukların eğitimi ve okuma alışkanlığının kazandırılması için faydalı bir etkinlikte buluştuklarını belirtti.

Kitapların dünyaya açılan kapılar olduğuna değinen Kantar, yarışmaya katılan velilere ve etkinliği düzenleyen Türkçe öğretmenlerine teşekkür etti.



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