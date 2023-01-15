Sivasspor, Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü saat 14.30'da Teco Karacabey Belediyespor ile Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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