Sivas'ta kaynak ustası, metal malzemelerden alev püskürten "ejderha" yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kaynak ustası, metal malzemelerden alev püskürten "ejderha" yaptı

AA

Sivas'ta kaynak ustası, metal malzemelerden alev püskürten "ejderha" yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kaynak ustası, metal malzemeler kullanarak ağzından alev çıkartan "ejderha" tasarladı.

Selçuklu Mahallesi'nde kaynak ustalığı yapan meslek lisesi mezunu 37 yaşındaki İbrahim Doğan, metal malzemelerin yanı sıra hurda parçalar da kullanarak yaklaşık 4 ayda 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında "ejderha" yaptı.

Elektronik ve mekanik malzemeler de kullanan Doğan'ın yaptığı "ejderha", kanatlarını hareket ettirebilmenin yanı sıra burnundan duman ve ağzından alev de çıkartıyor.

İbrahim Doğan, AA muhabirine, daha önce hurda sanatıyla ilgilendiğini, hurda bulmakta sıkıntı yaşayınca metale döndüğünü söyledi.

Metal sanatında farklı bir tasarım yapmak istediğini anlatan Doğan, "Çalışan mekanik aksamları olan, kanatlarını çalıştıran bir ejderha yapmayı düşündüm." dedi.

- 2 binin üzerinden parçadan yaptı

Doğan, yapım aşamasında sadece kanat çalıştırmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ses ve alev bunların hepsi birbirini takip ederek aşama aşama gelişti. Yapım aşaması tahmini 4 ay sürdü. Yapım aşamasında 2 binin üzerinde parça var ve hepsi tek tek elde kesildi. Bunu çok kısıtlı imkanlarla yaptım. Mekanik aksamı, ışığı, sesi bunların hepsi ayrı ayrı. Bir de bu sanatı yaparken metale şekil vermenin dışında elektrik, elektronik ve mekanik konular bilgi ve tecrübe istiyor. Bu konularda biraz tecrübem vardı, bunu bu sanatta kullanmak istedim."

- "Sürekli gelenler ve fotoğraf çekinenler var"

Yaptığı eseri görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Doğan, "Sürekli gelenler ve fotoğraf çekinenler var. Böyle bir sanatı icra ettiğimiz için tebrik edenler oluyor. Hiçbir zaman kötü yönde eleştiri almadık, her zaman tebrik edildik." diye konuştu.

Doğan, kendisine farklı proje taleplerinin de geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Destek alabilirsek zamanla yapacağım. 17 metrekare dükkanda, çok kısıtlı imkanlarla bunu yaptım, profesyonel takımlarım yok. Gerisi tamamen el işçiliği, saçların bükümünü dahi elimle ve dizimle yaptım. Gelen tekliflere göre satmayı düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri için de 3 metre boyunda bordo bereli robot yapmayı düşünüyorum. Onu yürütmeyeceğim, sabit olacak ve elinde kılıcı olacak. Tekmil ve selam verebilecek, bu şekilde tasarım düşüncem var. Onun haricinde elektrikli motosiklet tasarımım var. Bunların hepsi imkan dahilinde olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, Sandık Görevlileri İstişare Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, Sandık Görevlileri ...
Sivas'ta "Bir Dem Bin Kelam" sohbetleri Aşık Ruhsati'nin köyünde başlatıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta "Bir Dem Bin Kelam" sohbetleri Aşık ...
(Görüntülü) SİVAS&#039;TA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Sivas'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Sivas'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın
Sivasspor, Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Teco Karacabey Belediyespor maçı ...
Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda öğrenciler ve veliler birlikte yarıştı
YEREL HABERLER Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda öğrenciler ...
Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor maçı Kayseri'de oynanacak
YEREL HABERLER Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor maçı Kayseri'de ...
Ulaş'ta "Hedef Projesi" kapsamında kurslar açıldı
YEREL HABERLER Ulaş'ta "Hedef Projesi" kapsamında kurslar açıldı
Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil ...
Sivas'ta il protokolü arıtma tesisi ile 4 Eylül Barajı'nı gezdi
YEREL HABERLER Sivas'ta il protokolü arıtma tesisi ile 4 Eylül ...
(Görüntülü) SİVAS - ŞEBEKE BORUSU PATLADI, CADDE GÖLE DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS - ŞEBEKE BORUSU PATLADI, CADDE ...
Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
YEREL HABERLER Şebeke borusu patladı, cadde göle döndü
Sivas'ta içme suyu hattında patlama oldu, cadde ve sokakları su bastı
YEREL HABERLER Sivas'ta içme suyu hattında patlama oldu, cadde ve ...
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
(Görüntülü) NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU, SAHİBİNİN &#039;ARABA GÖLDE&#039; MESAJI ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU, SAHİBİNİN ...
GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada ...
Sivas'ta Kızılırmak'ta otomobil bulundu
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak'ta otomobil bulundu
Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' ...
Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Sivas'ta kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 300 kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 300 ...
"Yaren Projesi" Aşık Veysel Yılı'nda Sivas'ta dezavantajlı grupları kucaklayacak
YEREL HABERLER "Yaren Projesi" Aşık Veysel Yılı'nda Sivas'ta ...
(Görüntülü) KARADENİZ&#039;İ AKDENİZ&#039;E BAĞLAYACAK GEMİNBELİ TÜNELİ&#039;NDE IŞIĞA 100 METRE KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARADENİZ'İ AKDENİZ'E ...
Geminbeli Tüneli'nin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Geminbeli Tüneli'nin yıl sonunda hizmete açılması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.